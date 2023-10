Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów. Byliście na pełnym emocji i wygranym meczu Biało-Zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach

Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Rzeszów 2:1 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w meczu Fortuny 1. Ligi. To nie był wielki mecz w wykonaniu Biało-Zielonych, ale liczą się trzy punkty. Gole na wagę…

- Sytuacja z rolą kapitana jest trochę zwariowana w tym sezonie. Zaczynał Miłosz Szczepański, potem był Luis Fernandez, a w radzie drużyny mamy jeszcze Janka Biegańskiego oraz Conrado. W meczu ze Stalą nie mieliśmy żadnego z trzech potencjalnych kapitanów. W mojej ocenie kolejnym zawodnikiem, który może pociągnąć zespół na boisku jest właśnie Rifet. Nie tyle piłkarsko, co mentalnie. Ma takie cechy, które ja chciałbym widzieć u kapitana. Chciałbym go jeszcze widzieć w lepiej formie piłkarskiej i wtedy byłbym bardziej zadowolony – ocenił trener Grabowski.

- Rifet jest na tyle uniwersalnym zawodnikiem, że może występować na pozycji „8” i „6”. Lepiej na pewno prezentował się w końcowej fazie spotkania. Nie do końca wiązałbym to jednak z pozycją, na jakiej grał. Rifet, jaki i inni zawodnicy, popełniali zbyt dużo prostych błędów. W pewnych momentach byliśmy trochę sparaliżowani na boisku. Być może wynikało to ze zbyt długiej przerwy. Mam nadzieje, że Rifet niezależnie od pozycji zagra lepszy mecz we wtorek w Warszawie – podsumował trener Grabowski.

CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądają partnerki piłkarzy Lechii! One oczarowały zawodników. Zobaczcie zdjęcia