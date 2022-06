Lechia Gdańsk stoi młodzieżowcami. Kłopot bogactwa trenera Tomasza Kaczmarka. Kto w tym sezonie będzie numerem jeden? Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk nie ma problemu w kwestii młodzieżowca. W kadrze biało-zielonych nie brakuje młodych zawodników, którzy są gotowi do gry w PKO Ekstraklasie. Na kogo będzie stawiać trener Tomasz Kaczmarek i kto będzie numerem jeden w jego rankingu? Sprawdźcie, jakich młodzieżowców ma do wyboru Lechia Gdańsk. Zapraszamy do oglądania.