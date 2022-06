Lechia Gdańsk straci napastnika? Do klubu wpłynęły oferty za Łukasza Zwolińskiego. Na razie zostały odrzucone

Jako pierwszy poinformował o tym Tomasz Włodarczyk z serwisu "Meczyki.pl".

Uporządkujmy pewne fakty. Za Łukaszem Zwolińskim niezły sezon. Strzelił czternaście bramek w lidze, do tego dorzucił dwie w Pucharze Polski. Gdyby jednak był skuteczniejszy, spokojnie mógł pokusić się o liczbę większą niż dwadzieścia. Sam zdawał sobie sprawę, że "zabrał" kolegom z drużyny kilka asyst.

Mimo to zwrócił na siebie uwagę klubów zagranicznych. Hapoel Beer Szewa jest zdeterminowany, by pozyskać Polaka. Złożył już Lechii dwie oferty. Pierwsza była niezbyt wysoka, natomiast druga opiewała na pół miliona euro. Obie zostały odrzucone przez Lechię.

Z jednej strony kibic Lechii może być zadowolony, że z klubu nie odchodzi wpływowy zawodnik do pierwszego lepszego zespołu, który zaoferuje jakiekolwiek pieniądze.

Zwoliński raczej też nie powinien mieć pretensji, bo - z całym szacunkiem do Hapoelu i ligi izraelskiej - nie jest to wymarzony kierunek do dalszego rozwoju.