Lechia Gdańsk strzeliła cztery gole, ale uznany został jeden. Biało-zieloni podpisali nową umowę z firmą PayTren

Wynik tego meczu mógł się ułożyć w różny sposób. Z jedne strroy Beroe miało w tym spotkaniu kilka wybornych sytuacji, ale kapitalnie bronił Zlatan Alomerović. Raz też rywale nie trafili do pustej bramki biało-zielonych, były też ratunkowe interwencje Mario Malocy i Kristersa Tobersa. Z drugiej strony Lechia strzeliła w tym sparingu aż cztery gole, ale trzech nie uznali sędziowie dopatrując się pozycji spalonych. Tak było w pierwszej połowie po strzale Lukasa Haraslina i w końcówce spotkania, kiedy do siatki trafiali Maciej Gajos i Jakub Kałuziński. Do tego w polu karnym padł aktywny Jaroslav Mihalik, ale arbiter nie podyktował rzutu karnego. Jedyny gol w tym spotkaniu padł w 32 minucie. Akcję biało-zielonych zaczął Patryk Lipski, a po podaniu Żarko Udovicicia gola strzelił Flavio Paixao. Dla Flavio to trzeci gol w zimowych grach sparingowych. Trafiał do siatki w każdym meczu, w którym biało-zieloni zdobywali gola, czy w spotkaniach z Chojniczanką, Greuther Fürth i teraz z Beroe. Kapitan biało-zielonych mógł podwyższyć wynik na początku drugiej poowy spotkania, ale przegrał pojedynek z bramkarzem rywali.

Po raz pierwszy zimą w sparingu pojawił się Michał Nalepa, który wrócił do gry po chorobie. Zagrał w pierwszej połowie, a w drugiej zmienił go Kristers Tobers. Od 60 minuty pojawili się pozostali rezerwowi, a całe spotkania rozegrał tylko w bramce Alomerović. Za wcześnie jeszcze, aby na boisku pojawił sie Jarosław Kubicki, ale cieszy, że wrócił już do treningów z zespołem. Na słowa pochwały zasłużył z pewnością Mihalik. To on podawał przy golu Gajosa, który nie został uznany, raczej był faulowany w polu karnym i przeprowadził jeszcze dwie, trzy fajne akcje, który były zagrożeniem dla bramki Beroe.

Jeśli chodzi o kwestie transferowe, to do Lechii nie trafi raczej Łukasz Zwoliński. Trener Piotr Stokowiec zapowiada jednak dwa, trzy transfery, a rozmowy są w toku. Biało-zieloni są zainteresowani Bartoszem Nowakiem, pomocnikiem Stali Mielec. Jesienią strzelił osiem goli i miał siedem asyst. W gronie kandydatów jest też Omran Haydary z Olimpii Grudządz, lider strzelców Fortuna I ligi, ale on cieszy się zainteresowaniem kilku klubów PKO Ekstraklasy.