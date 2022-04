Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck 14.04.2022 r. Mecz pomocy dla Ukrainy. Tomasz Kaczmarek: Zagramy w najsilniejszym składzie

Mecz w Gdańsku jest jednym z kilku na trasie Szachtara po Europie, które odbywają się w ramach akcji „Football For Peace. Stop War in Ukraine.” Wicemistrzowie Ukrainy i lider tabeli w momencie przerwania rozgrywek, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę, zagrali już w Pireusie, gdzie wygrali z Olympiakosem 1:0. Piłkarze Szachtara na koszulkach, zamiast nazwisk, mieli wypisane nazwy miast ukraińskich.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck NA ŻYWO. Gdzie oglądać mecz? Ile kosztują bilety?

- To jest dla nas zaszczyt, że jako Lechia możemy zagrać w takim meczu w obecnej sytuacji. Uważam, że to bardzo ważny i dobry pomysł. Każdy, kto chce i może przyjść na stadion, musi wiedzieć, że wspieramy ludzi, którzy są w dramatycznej sytuacji i w bardzo trudnym momencie swojego życia – mówi Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych, dla „Dziennika Bałtyckiego”. - Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to do meczu podejdziemy bardzo poważnie. Uważam, że Roberto De Zerbi jest niesamowitym trenerem. Jego zespoły grają według mnie najlepszy atak pozycyjny w całej Europie. To fantastyczna piłka nożna i miło się ogląda. Chcemy zagrać dobrze i zależy nam na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony w tym spotkaniu. Nikogo nie będziemy oszczędzać i zagramy w najsilniejszym składzie. Grając w europejskich pucharach trzeba być gotowym na mecze co trzy dni, a z Górnikiem gramy dopiero w poniedziałek. To bardzo dobry sprawdzian i poważne podchodzimy do meczu.