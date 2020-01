Lechia Gdańsk szuka wzmocnień. Zwoliński lekiem na problem w ataku? Filip Mladenović i Lukas Haraslin coraz bliżej pozostania w drużynie

Dużo dzieje się w Lechii w kwestiach zmian kadrowych w zimowym oknie transferowym. Drużyna zmienia skład, ale ma też zmienić oblicze i prezentować się lepiej niż to miało miejsce w rundzie jesiennej. Kibice martwią się tylko, aby z drużyny nie ubyli kolejni ważni piłkarze. Wolną rękę od klubu otrzymali Artur Sobiech, Sławomir Peszko i Rafał Wolski, a kontuzjowany Błażej Augustyn - którego kontrakt wygasa w czerwcu - i tak wiosną nie pojawi się na boisku. Sobiecha w Lechii już nie ma, bowiem wybrał grę w Turcji. Peszkę chcą Wisłą Kraków, Górnik Zabrze i Wisła Płock i ponoć były reprezentacyjny skrzydłowy jest najbliżej powrotu do tego ostatniego klubu. Najciszej jest w kwestii Wolskiego, choć ostatnio pojawił się temat Piasta Gliwice. Wolski to jednak piłkarz dość drogi, zarówno w kontekście transferu jak i indywidualnego kontraktu. Lukas Haraslin nie miał błyskotliwej jesieni, ale to piłkarz o wielkim potencjale. Ważną postacią jest Filip Mladenović, którego kontrakt wygasa po sezonie, ale w Gdańsku chcieliby przedłużyć umowę z temperamentnym Serbem. Obaj piłkarze już w przeszłości nie mogli zarzekać na brak ofert, ale ostatecznie wciąż grają w zespole biało-zielonych. Ich odejście to byłby spory problem dla trenera Piotra Stokowca, ale z każdym dniem maleją szanse, że stanie się to w tym oknie transferowym. Z końcem stycznia okno zamknie się w większości lig europejskich, w tym we wszystkich wiodących, a także w tureckiej. W lutym piłkarze mogą wyjechać do Rosji, Chorwacji czy na Ukrainę. Trudno jednak przypuszczać, aby to były wymarzone kierunki dla Haraslina. Z kolei Mladenović nie pali się do odejścia już teraz. Lewy obrońca ma w Lechii pewne miejsce w składzie, a przecież stoi przed szansą wyjazdu na mistrzostwa Europy, o ile Serbia poradzi sobie w marcowych barażach.