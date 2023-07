Lechia Gdańsk szykuje kolejne wzmocnienia składu. Teraz mają dojść młodzi zawodnicy. Wciąż jednak brakuje środkowych obrońców

Jak informuje Maciej Słomiński z Interii nowym piłkarzem Lechii ma zostać Dawid Bugaj. To 19-letni prawy obrońca urodziny w Sosnowcu, który jednak nigdy nie grał na polskich boiskach. Wychowywał się w norweskim Molde, gdzie spotkał Ole Gunnara Solskjaera i Erlinga Haalanda.

- Prawy i ofensywny obrońca, dosyć silny. Potrafi dobrze dogrywać piłkę, z czego już trochę asyst w młodzikach SPAL zrobił. Defensywa różnie, ale swoje warunki fizyczne potrafi wykorzystać. Norwegia chciała go przekonać, ale nie widział innej opcji, niż gra dla Polski - tak Bugaja charakteryzuje Tomasz Hatta z portalu iGol.pl.

Bugaj ma zostać wypożyczony do Lechii z włoskiego SPAL. Kilka tygodni temu grał w reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy do lat 19 na Malcie. Lubi grać ofensywnie i stąd notuje asysty przy bramkach dla swojego zespołu.

Z kolei Błażej Łukaszewski z portalu Meczyki informuje, że do biało-zielonych ma dołączyć Jakub Sypek. To ofensywny pomocnik Widzewa Łódź. W poprzednim sezonie zagrał w 16 meczach wchodząc głównie z ławki rezerwowych, ale i tak zdołał strzelić jednego gola i dołożyć asystę. Teraz 22-latek ma być bliski podpisania kontraktu z zespołem z Gdańska.

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje

Z Lechią łączony był także bramkarz Artur Rudko. Na szczęście wiele wskazuje na to, że do Gdańska nie trafi. W poprzednim sezonie w barwach Lecha Poznań pokazał się z beznadziejnej strony i szybko stracił miejsce w składzie. Ruchy transferowe Lechii są konieczne, ale to nadal nie rozwiązuje problemów z defensywą. Trener Grabowski pilnie potrzebuje środkowych obrońców, a na razie mówi się głównie o ruchach kadrowych na inne pozycje. Drużyna ma być jednak regularnie wzmacniana, więc pozostaje czekać, że wkrótce w Lechii pojawią się także zawodnicy grający na środku obrony.