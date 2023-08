Lechia Gdańsk szykuje transferową bombę. Szymon Grabowski: Lepiej niż Kamil Glik. Jak oceniliśmy biało-zielonych za mecz z Wisłą w Płocku?

Lechia wciąż szuka wzmocnienia na środek obrony. Nie będzie nim Amir Feratović, który przeszedł w Gdańsku testy medyczne i… poleciał do Turcji, gdzie dostał propozycję z Adany. Trener Grabowski, patrząc na zachowanie zawodnika od początku zainteresowania ze strony Lechii, nie żałuje, że nie będzie go mieć w drużynie. Za to jest szansa, że do Lechii trafi Polak i to ma być prawdziwa bomba – jak określił trener Grabowski ewentualny transfer, podkreślając że ruch byłby lepszy niż sprowadzenie Kamila Glika. Nowi piłkarze mogą trafić do biało-zielonych już w poniedziałek lub we wtorek.