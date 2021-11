Lechia Gdańsk traci punkty na własne życzenie, ale ma też skuteczne pościgi. Suma szczęścia wychodzi na zero

Brak koncentracji bądź indywidualne błędy zawodników mogą okazać się bardzo kosztowne i mieć ogromny wpływ na końcowy wynik meczu. Biało-zieloni w tym sezonie przekonali się o tym trzykrotnie. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce jeszcze za kadencji trenera Piotra Stokowca, a dokładnie w pożegnalnym dla niego meczu w roli pierwszego trenera gdańskiego zespołu. W 19 minucie mecz z Radomiakiem drużyna Lechii prowadziła 2:0 po golach strzelonych przez Mateusza Żukowskiego i Macieja Gajosa. W drugiej połowie – w odstępie pięciu minut – dwa gole dla gości strzelili Luis Machado i Karol Angielski z rzutu karnego. W taki sposób biało-zieloni stracili cenne dwa punkty. Po tym meczu Stokowiec stracił pracę i zastąpił go Tomasz Kaczmarek, który w swoim trenerski debiucie w Lechii również nie utrzymał dwubramkowej przewagi. Lechia miała problemy na początku meczu z Wisłą w Krakowie, ale wybroniła się, a potem znakomicie ułożyła sobie to spotkanie. Najpierw gola strzelił Jarosław Kubicki, a przed przerwą prowadzenie gdańszczan podwyższył Ilkay Durmus i wydawało się, że drużyna jest na najlepszej drodze, aby z trudnego terenu wrócić z kompletem punktów. Niestety, błędy i chwile nieuwagi okazały się kosztowne, a bohaterem Wisły został Michal Frydrych. Czeski obrońca kontaktowego gola strzelił w 71 minucie, a do wyrównania doprowadził w siódmej – ostatniej – minucie doliczonego czasu gry. Trzecia taka wpadka Lechii miała miejsce w minionej kolejce, podczas meczu ze Stalą w Mielcu. Biało-zieloni prowadzili już 3:1 po dwóch golach Marco Terrazzino i jednym Durmusa. Wszystkie te bramki były piękne, ale błędy Żukowskiego sprawiły, że gdańszczanie sprezentowali rywalom jeden punkt.