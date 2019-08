Lechia Gdańsk uratowała remis z liderem. Biało-zieloni czekają na drugie ligowe zwycięstwo w sezonie [zdjęcia]

Biało-zieloni wyszli na boisko zmobilizowani. Bardzo chcieli się zrehabilitować za porażkę z Rakowem Częstochowa po bardzo słabej grze. Do Gdańska przyjechał niepokonany w tym sezonie lider PKO Ekstraklasy, Śląsk Wrocław, a więc była dobra okazja, aby na tle takiego rywala pokazać się z jak najlepszej strony.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

I rzeczywiście była to zupełnie inna Lechia niż ta w Bełchatowie. Podopieczni trenera Piotra Stokowca mieli inicjatywę, atakowali i robili w tym spotkaniu z pewnością lepsze wrażenie od drużyny z Wrocławia. Biało-zieloni grali szybko i poprzez skrzydła szukali okazji do strzelenia gola. Szans na zaskoczenie defensywy rywali szukali Lukas Haraslin i Flavio Paixao, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Słowacki skrzydłowy nie miał szczęścia, bo oddał dwa strzały i obie próby zostały zablokowane. Z dobrej strony pokazał się Sławomir Peszko, który tym razem zagrał od pierwszej minuty i był aktywny, dynamiczny. Widać, że czuje się coraz lepiej pod względem fizycznym. W 24 minucie gdańszczanie mogli objąć prowadzenie. Peszko zagrał piłkę do Filipa Mladenovicia, a ten oddał silny strzał z kilku metrów, ale Matus Putnocky popisał się znakomitą interwencją. Śląsk nie skupiał się aż tak bardzo na ofensywie, ale szukał okazji do zdobycia gola i jak zaatakował, to konkretnie. W 38 minucie na strzał z dystansu zdecydował się Przemysław Płacheta i piłka lecąc po ziemi wpadła do bramki tuż przy słupku. Lechia w pierwszej połowie grała lepiej, ale to lider z Wrocławia był na prowadzeniu.