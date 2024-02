Lechia Gdańsk w czwartek gra ostatni sparing w Turcji, ale rywal nie jest znany. Transfer Bohdana Viunnyka już blisko

Pewne jest zatem, że sparing odbędzie się w czwartek, ale na rywala trzeba jeszcze poczekać. To będzie ostatni test, więc można się spodziewać, że Lechia zagra w składzie zbliżonym do tego, który miałby wyjść na boisko w najbliższym meczu ligowym. W sobotę Biało-Zieloni wrócą do Gdańska, a od poniedziałku zaczną już bezpośrednie przygotowania do pierwszego meczu ligowego w rundzie wiosennej z Wisłą Płock, który zostanie rozegrany 17 lutego (sobota, godz. 20) na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.