Lechia Gdańsk w eksperymentalnym składzie przegrała z Czernomorcem Odessa. Trener Tomasz Kaczmarek próbował zawodników na nowych pozycjach

Trener Tomasz Kaczmarek chciał rozegrać dwa mecze kontrolne – oprócz wtorkowego, także dzień wcześniej. Nie udało się jednak znaleźć rywala, więc sztab Lechii porozumiał się z Czernomorcem Odessa, aby zagrać mecz 4x30 minut. Dzięki temu zawodnicy mieli okazję dostać szansę na boisku w większym wymiarze czasowym.

Ten mecz był także okazją do eksperymentów kadrowych, ale nie był udany dla piłkarzy Lechii. Wciąż w Turcji nie ma Conrado, który dopiero wraca do zdrowia. Z kolei lekkich urazów nabawili się Mario Maloca oraz Michał Nalepa i ostatni trenowali indywidualnie. Trener Kaczmarek nie ma kłopotu bogactwa na środku obrony, więc musiał szukać innych rozwiązań. Pierwszym naturalnym wyborem był Kristers Tobers, a miejsce na środku defensywy obok Łotysza zajął Egzon Kryeziu. Kolejne zaskoczenie to, że na pozycji numer „10” szansę dostał Joseph Ceesay. Z kolei po 46 minutach boisko opuścił Rafał Pietrzak, a jego miejsce na lewej obronie zajął Jan Biegański. To zupełnie nowe pozycje dla tych zawodników, ale w takim meczu szkoleniowiec biało-zielonych mógł sobie pozwolić na tego typu decyzje kadrowe.