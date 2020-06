Lechia Gdańsk w grze o medal mistrzostw Polski i o Totolotek Puchar Polski. Wyjaśniła się przyszłość Saiefa i Ze Gomesa

Ze Gomes, a zwłaszcza Kenny Saief świetnie przyjęli się do Lechii. Obaj zostali wypożyczeni do gdańskiego klubu do końca czerwca, a przez epidemię koronawirusa sezon ligowy potrwa do 19 lipca, a finał Totolotka Pucharu Polski rozegrany zostanie dopiero 24 lipca. Lechia walczy o kolejne sukcesy. Jest w półfinale Totolotka Pucharu Polski i 8 lipca zmierzy się w Poznaniu z Lechem o ponowny występ w wielkim finale. Po świetnym starcie w grupie mistrzowskiej, w której biało-zieloni odnieśli komplet trzech zwycięstw, drużyna awansowała na piąte miejsce i śmiało może myśleć nawet o wicemistrzostwie Polski. Lechia do drugiego Piasta Gliwice i trzeciego Lecha Poznań traci dwa punkty, a do czwartego Śląska Wrocław jeden punkt. To oznacza, że gdańszczanie mają wszystko w swoich rękach i gdyby wygrywali do końca sezonu, to na pewno zdobyliby medal. Czy w tych meczach drużynie pomogą Saief i Ze Gomes?