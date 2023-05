Lechia Gdańsk w liczbach. Słabe statystyki indywidualne poszczególnych piłkarzy spadkowicza z PKO Ekstraklasy

Drużyna prowadzona do 1 września 2022 roku przez trenera Tomasza Kaczmarka , a później kolejno przez Macieja Kalkowskiego (od 1 września 2022), Marcina Kaczmarka (od 19 września 2022) i Hiszpana Davida Badíę (od 21 marca 2023) zaliczyła wstydliwy wynik i z hukiem spadła z PKO Esktraklasy. Była najsłabsza pod względem zdobywanych bramek (raptem 28 goli) i przedostatnia, jeśli chodzi o stracone bramki (53, a ostatnia w takim ujęciu Miedź Legnica - 55). Dla porównania dodajmy, że sezon wcześniej gdańszczanie mieli stosunek bramek 52-39.

Indywidualne statystyki piłkarzy Lechii Gdańsk w PKO Ekstraklasie

Gole dla Lechii zdobywali najczęściej Łukasz Zwoliński (9) oraz Portugalczyk Flávio Paixão (7). Cztery trafienia dorzucił Maciej Gajos, a po dwa Jarosław Kubicki i Michał Nalepa. Po jednym razie w protokole meczowym zaistnieli z kolei Jakub Bartkowski, İlkay Durmuş oraz Mario Maloča.

We wszystkich 34 meczach ligowych wystąpił lewy obrońca Rafał Pietrzak, który zaliczył dwie asysty. 31 ligowych spotkań zaliczył defensywny pomocnik Jakub Kubicki, a 30 bramkarz Dusan Kuciak. 29 meczów miał natomiast ofensywny pomocnik Maciej Gajos. Po 27 razy Lechię na boiskach reprezentowali lewoskrzydłowy Marco Terrazzino, środkowy napastnik Łukasz Zwoliński oraz środkowy obrońca Mario Maloca.

Boiskowych liderów Lechii Gdańsk próżno szukać na wysokich miejscach w statystykach indywidualnych. Według portalu Sofascore.com Mario Maloca wyróżnił się 87,6 procentami skuteczności podań. Łukasz Zwoliński oddał 54 strzały na bramkę rywali, ale liderzy tego zestawienia to Hiszpan Marc Gual z Jagiellonii Białystok i Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin, którzy strzelali aż po 105 razy. W ujęciu liczby wślizgów wyróżnił się Jarosław Kubicki, który miał 49 takich akcji (lider to Czech Marek Hanousek z Widzewa Łódź - 91). 42 przechwyty zaliczył Rafał Pietrzak (liderzy to Fin Robert Ivanov i Dawid Szymonowicz - po 66).