Lechia Gdańsk w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała planuje pokazać "pasiaki". W klubi trwają rozmowy z Energą i kolejnymi piłkarzami Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk się zmienia pod względem kadrowym i ostatnio praktycznie w każdym meczu pojawiają się nowi piłkarze. To zawodnicy, którzy mają dać drużynie jakość na boisku i pomóc w awansie do PKO Ekstraklasy. Kolejnym przełomem ma być mecz Fortuny 1. Ligi z Podbeskidziem Bielsko-Biała na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, w którym drużyna ma zagrać już w nowych strojach.