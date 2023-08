Lechia Gdańsk w ofensywie transferowej. Przed weekendem ma być kolejny piłkarz. Rumun Andrei Chindris od razu wskoczy do składu?

Trwa ofensywa transferowa Lechii. Prezes Paolo Urfer jest zdeterminowany, żeby stworzyć taki zespół w Gdańsku, który w tym sezonie wywalczy awans do PKO Ekstraklasy. Wreszcie w kadrze zespołu pojawił się środkowy obrońca i na nim zapewne nie zakończy się wzmacnianie tej formacji. Nie zmienia to faktu, że w klubie trwają poszukiwania również napastnika.

Kibice czekali na wzmocnienie defensywy. Zwłaszcza na środku obrony były duże braki, bo nie licząc kontuzjowanego Bartosza Brylowskiego, to w kadrze nie było ani jednego nominalnego środkowego obrońcy. Wreszcie klub zaczął wzmacniać się w tej formacji. Do zespołu dołączył 24-letni Andrei Chindris. To pierwszy Rumun w historii Lechii.

Chindris jest ogranym zawodnikiem na boiskach rumuńskich. Najlepszy okres miał w FC Botosani, w którym w ciągu trzech lat rozegrał 91 meczów, strzelając cztery gole i notując jedną asystę. Wówczas za 220 tysięcy euro został sprzedany do portugalskiego klubu Santa Clara, w którym przepadł. Zdecydował się ma powrót do Rumunii. Walczył w poprzednim sezonie o utrzymanie w elicie z klubem UTA Arad i cel udało się zrealizować. Chindris wystąpił w 26 meczach i strzelił dwa gole. Jego aktualna wartość – na podstawie portalu Transfermarkt – wynosi 550 tysięcy euro. Ma za sobą także występy w młodzieżowych reprezentacjach Rumunii. Teraz ma być wzmocnieniem defensywy biało-zielonych, a w Gdańsku podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku. To jedyny środkowy obrońca w zespole, więc szybko powinien wskoczyć do składu.