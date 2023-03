Lechia Gdańsk w poniedziałek pożegna Marcina Kaczmarka? Lista nowych opcji nie jest długa Rafał Pietrzak: Może niech ktoś da sobie po ryju

Kto zostanie nowym trenerem Lechii Gdańsk? To pytanie nurtuje kibiców. Formalnie wciąż jest nim Marcin Kaczmarek, ale rozmowy z kandydatami trwają nie od dziś. Klubowi sternicy też mają inne koncepcje. Prezes Paweł Żelem chciałby trenera zagranicznego, ale Adam Mandziara nie miałby nic przeciwko temu, żeby do klubu wrócił Piotr Stokowiec, który już raz Lechię uratował, a potem doprowadził do największych sukcesów w historii klubu. Pytanie tylko czy dogadałby się z zawodnikami, bo w zespole biało-zielonych wciąż jest większość piłkarzy, z którymi Stokowiec wcześniej pracował, a rozstanie nie odbyło się w atmosferze smutku i tęsknoty. Sam Stokowiec jednak zaprzeczył, że ma wrócić do Lechii. Wciąż przewija się nazwisko Łukasza Smolarowa, dyrektora sportowego, który jednak w nieoficjalnych rozmowach jeszcze przed meczem z Lechem zaprzeczył, że zostanie trenerem biało-zielonych, jeśli do takiej zmiany dojdzie. Kto zatem może objąć Lechię? Jeszcze niedawno mówiło się, że to będzie Nestor El Maestro. Chociaż i tutaj ze źródeł bliskich klubowi słychać zaprzeczenia.

- Wynik mówi sam za siebie. Niestety, byliśmy tylko tłem dla Lecha. To dla mnie trudny moment i nie chcę na gorąco zbyt wiele powiedzieć. Trzeba sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. To, w jakim miejscu jest teraz Lechia, to wypadkowa wielu zdarzeń. Nie chcę uciekać od odpowiedzialności. Przez najbliższe godziny trzeba się zastanowić co dalej. Druga bramka, kuriozalna, też była podsumowaniem tego, co się dzieje w ostatnim czasie. Dostaliśmy dzwona do szatni i trudno już było zareagować - powiedział po meczu Kaczmarek. - Ten trudny moment powinien zmobilizować wszystkich ludzi, którym zależy na tym, żeby Lechia się utrzymała. Jest wystarczająco dużo meczów, żeby punktować. Nie ma innej drogi, jak praca od podstaw. Nie chcę jednak wybiegać w przyszłość, bo wiemy jaka ostatnio była atmosfera i zobaczymy co się wydarzy - dodał szkoleniowiec biało-zielonych.