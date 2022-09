Lechia Gdańsk - w poszukiwaniu zaginionego stylu. Jak grają biało-zieloni? Ostatnie miejsce w tabeli nie jest dziełem przypadku

Często w trudnym momencie trenerzy czy piłkarze mówią, że nie liczy się styl, a przede wszystkim zdobycie punktów. Że wrażenia artystyczne liczą się w łyżwiarstwie figurowym, a nie w futbolu. To oczywiście prawda, natomiast kibic przychodzący na stadion oczekuje nie tylko przepchniętej wygranej 1:0 po golu samobójczym, ale do tego czegoś ekstra. Elementu finezji, dobrej gry, wielu sytuacji podbramkowych.

Nie chodzi o to, by porównywać Lechię do Manchesteru City czy FC Barcelony, które atak pozycyjny opanowały niemal do perfekcji. Albo do Realu Madryt, który swego czasu nie miał sobie równych w grze z kontrataku. A i teraz pewnie zalicza się do ścisłej światowej czołówki. Jednak nawet biorąc pod uwagę wyłącznie polskie podwórko trudno jednoznacznie scharakteryzować styl biało-zielonych.

Pamiętamy Cracovię Michała Probierza, która grała wyłącznie dośrodkowaniami. Mogło się to podobać lub nie, ale pewien styl był wypracowany. Korona Kielce Leszka Ojrzyńskiego? Mało finezji, za to dużo walki, ostra, momentami brutalna gra z poświęceniem. Lech Poznań? Stara się długo utrzymywać przy piłce, grać na jeden lub dwa kontakty i sporo kombinować w okolicach pola karnego przeciwnika. Wisłę Płock charakteryzuje wybieganie, znakomite przygotowanie motoryczne i jakościowy środek pomocy, który co chwilę posyła prostopadłe podania do napastnika lub skrzydłowych.