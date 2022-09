Lechia Gdańsk - Warta Poznań 3.09.2022 r. Obraz nędzy i rozpaczy. Lechia nie przegrała, ale nie ma się z czego cieszyć ZDJĘCIA

Ten mecz to była parodia spotkania w Ekstraklasie. Na boisku nie działo się absolutnie nic. W pierwszej połowie widzieliśmy tylko jeden celny strzał, kiedy sytuację dla gości sprokurował Dusan Kuciak. Słowacki bramkarz naprawił swój błąd, a za chwilę uratował go Michał Nalepa. I to byłoby na tyle z emocji w pierwszej części spotkania. Trener Maciej Kalkowski szukał innych rozwiązań niż Tomasz Kaczmarek, ale to nie zmieniło postawy zespołu w ofensywie. Do składu wrócił Flavio Paixao, który po zwolnieniu Kaczmarka cudownie ozdrowiał w trybie natychmiastowym. Jednak nawet Portugalczyk nie wpłynął na lepszą grę zespołu. Lechia grała kolejny tragiczny mecz, ale w przeciwieństwie do poprzednich spotkań, rywal okazał się równie słaby.

A co nowego w kwestii trenera biało-zielonych? Na razie szkoleniowcem jest Maciej Kalkowski, ale trudno powiedzieć jak długo potrwa ta sytuacja. Agnieszka Syczewska, wiceprezes zarządu Lechii, ujawniła że nowy trener ma zostać wybrany do przerwy na kadrę. Do tego czasu drużynę będzie prowadzić Kalkowski. To oznacza, że nazwisko nowego szkoleniowca możemy poznać w ciągu najbliższych dni, ale też w ciągu dwóch tygodni. Wciąż trwają też poszukiwania wzmocnień. Władze klubu prowadzą rozmowy, ale teraz do wzięcia są już wyłącznie zawodnicy bez przynależności klubowej. Pojawiało się nawet nazwisko byłego zawodnika Cracovii, Pelle van Amersfoorta, ale to mało prawdopodobne, żeby Lechię było stać na tego zawodnika. Może za to w końcu dowiemy się czegoś więcej w kwestii przejęcia Lechii przez nowego właściciela. Jak zdradziła Syczewska w najbliższym tygodniu możemy spodziewać się komunikatu właściciela większościowego w kwestii sprzedaży udziałów.