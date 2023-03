Lechia Gdańsk wciąż jest w strefie spadkowej. Łukasz Zwoliński: Jeśli nie będzie kontynuacji, to wygrana nad Miedzią nic nam nie da

Biało-zieloni spróbuję w niedzielę zdobyć Grodzisk Wielkopolski, gdzie swoje mecze rozgrywa Warta. Zresztą nie czuje się specjalnie komfortowo w roli gospodarza na tym obiekcie, na 12 meczów w tym sezonie wygrała zaledwie dwa. Drużyna z Poznania zdecydowanie lepiej czuje się na wyjazdach, gdzie odniosła aż siedem zwycięstw i dzięki temu zajmuje szóste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Lechia przerwała złą serię i wygrała z Miedzią Legnica, ale to był pierwszy kroczek, a drużyna potrzebuje kolejnych wygranych meczów.

- Każde zwycięstwo buduje drużynę, a wiemy, jak bardzo potrzebowaliśmy punktów – mówi Łukasz Zwoliński, najlepszy strzelec biało-zielonych w tym sezonie i wicelider klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy. - Wiemy też, że jeśli nie będziemy kontynuować naszego sposobu grania w kolejnych meczach, to ta wygrana nam nic nie da. Nie popadliśmy w hurraoptymizm. Były uśmiechy na twarzach, ale następnego dnia wszyscy byli już skoncentrowani, żeby przygotować się do meczu z Wartą. Jesteśmy doświadczoną i świadomą drużyną, wiemy w którym miejscu jesteśmy.

Piłkarze Lechii w kolejnych meczach chcą pokazywać więcej jakości czysto piłkarskiej. To ma być droga do kolejnych zwycięstw i w efekcie do opuszczenia strefy spadkowej.