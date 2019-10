Lechia Gdańsk wciąż nie potrafi zamknąć meczu. Teraz Górnik Zabrze ukarał zespół biało-zielonych [zdjęcia]

Biało-zieloni bardzo chcieli się przełamać i wygrać to spotkanie, ale grali zbyt nerwowo. Mało było dokładności w poczynaniach zawodników gdańskiego zespołu i podania często trafiały do rywali albo poza linię końcową boiska. Górnik z kolei na początku odważniej zaatakował, a później cofnął się i czekał na okazję do kontry. Zwłaszcza że Lechia atakowała coraz mocniej i groźnie robiło się w polu karnym zespołu z Zabrza. Z rzutu wolnego huknął Filip Mladenović, ale Martin Chudy odbił piłkę. W innych sytuacjach swoich szans szukali Sławomir Peszko i bardzo aktywny Lukas Haraslin, lecz ich strzały były blokowane przez obrońców gości. Za to Górnik miał najlepszą okazję w pierwszej połowie do strzelenia gola. Igor Angulo znalazł się sam na sam z Dusanem Kuciakiem, ale w idealnej sytuacji strzelił obok słupka. Biało-zieloni mieli naprawdę dużo szczęścia. Pierwsza połowa spotkania przedłużona została o sześć minut, bowiem kibice gospodarzy w takim stopniu zadymili boisko, że nic nie było widać i sędzia Tomasz Musiał z Krakowa przerwał spotkanie.