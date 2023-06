Lechia Gdańsk wciąż nie wie czy pojedzie do Gniewina. Klub zapłaci za zgrupowanie? We wtorek ma być sztab szkoleniowy, a wkrótce terminarz

Lechia Gdańsk przygotowuje się do startu w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi. Wciąż jednak nie ma pewności czy trener Szymon Grabowski wraz ze swoimi podopiecznymi będą mogli wyjechać na zgrupowanie do Gniewina. We wtorek za to powinniśmy poznać nazwiska osób, które znajdą się w sztabie nowego szkoleniowca.

Już od dłuższego czasu piłkarze Lechii mają zaplanowane zgrupowanie w Gniewinie. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami drużyna ma udać się na nie 28 czerwca, a obóz miałby się zakończyć 6 lub 7 lipca. Jednak zaplanowanie i zarezerwowanie terminu to nie to samo, co potwierdzenie wyjazdu. Do tego potrzebny jest przelew, a ten z klubu nie wyszedł. Dziś zatem trudno powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że Lechia pojedzie do Gniewina we wcześniej ustalonym terminie.

Jeśli wyjazd nie dojdzie do skutku, to biało-zielonym pozostaną przygotowania do rundy jesiennej w Fortunie 1. Lidze na obiektach przy ul. Traugutta w Gdańsku. W takiej sytuacji drużyna tylko pojechałaby do Gniewina 2 lipca, aby zagrać tam mecz sparingowy z ekstraklasowym Piastem Gliwice.

We wtorek za to klub planuje ogłosić sztab szkoleniowy biało-zielonych, czyli najbliższych współpracowników trenera Grabowskiego. I tak się stanie, o ile do tego czasu nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. A jak wiadomo w polskim futbolu zwroty sytuacji z dnia na dzień nie są niczym dziwnym. Jednocześnie trwają też rozmowy, aby sprowadzić do zespołu nowych zawodników. Możliwe są także kolejne odejścia, ale wiele zależy od tego, jak zakończą się negocjacje. Poza klubem praktycznie już są Dusan Kuciak, Mario Maloca i Maciej Gajos oraz Kevin Friesenbichler, który podpisał kontrakt z drugoligowym zespołem austriackim DSV Leoben. Wciąż nie jest wyjaśniona przyszłość takich zawodników, jak Michał Nalepa, Jakub Bartkowski, David Stec, Ilkay Durmus, Jarosław Kubicki czy Joeri de Kamps.

Na niespełna pięć tygodni przed rozpoczęciem sezonu nie jest znany terminarz Fortuny 1. Ligi. Jak się dowiedzieliśmy ma zostać ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Zwłoka wynika z tego, że nie ma ostatecznej decyzji, gdzie swoje mecze w PKO Ekstraklasie będzie rozgrywać Puszcza Niepołomice, a to może mieć spore znaczenie w kontekście terminarza na zapleczu krajowej elity.

