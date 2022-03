Lechia Gdańsk wciąż walczy o europejskie puchary. Czołówka ucieka, ale jest o co grać

Medal był marzeniem Lechii, choć zadanie od początku wydawało się trudne. Zwłaszcza przy tak dużych problemach ze zdobywaniem punktów w meczach wyjazdowych. Wygrana w spotkaniu z Wisłą miała jednak pozwolić na zachowanie kontaktu z rywalami. Tak się jednak nie stało. Biało-zieloni zagrali bardzo słabo w drugiej połowie i stracili cenne dwa punkty. Czołówka PKO Ekstraklasy już odjechała, a strata Lechii do trzeciego Lecha Poznań wynosi już osiem punktów. To dużo i bardzo trudno będzie to odrobić.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Wisła Kraków. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach!

- Remis z Wisłą jest dla nas jak porażka. Nie możemy u siebie prowadzić i dać sobie strzelić w końcówce meczu gola drużynie, która jest w kryzysie. Powinniśmy pójść za ciosem, zdobyć kolejne bramki i rozstrzygnąć mecz - mówi Łukasz Zwoliński, strzelec gola dla biało-zielonych w spotkaniu z „Białą Gwiazdą”. - Jest duże rozgoryczenie i wkurzenie w szatni. Wszyscy siedzieli źli, jakbyśmy przegrali 0:3. Powiedzieliśmy sobie kilka męskich słów. Wiemy jaka jest sytuacja, czwarte miejsce praktycznie da grę w Europie, a taki jest nasz cel. Takimi meczami nie pomagamy sobie, musimy je wygrywać.