Lechia Gdańsk we Władysławowie postrzelała w sparingu z III-ligową Cartusią Kartuzy. Młodzież w bramce biało-zielonych

W pierwszym sparingu zimowym w 2023 roku ekstraklasowa Lechia Gdańsk nie pozostawiła złudzeń występującej cztery klasy rozgrywkowe niżej Cartusii Kartuzy i wygrała z nią 5:1. Co ciekawe, wszystkie bramki na boisku we Władysławowie zdobyli biało-zieloni. W drugiej połowie podczas niefortunnej interwencji pomylił bowiem obrońca Michał Nalepa.

Trener Marcin Kaczmarek w bramce sprawdzał w piątek młodzież. Sparing z Cartusią rozpoczął między słupkami 17-letni Antoni Mikułko. Po godzinie gry zmienił go natomiast Bartłomiej Kałduński, bramkarz z drużyny juniorów. Pierwsze, na razie nieoficjalne spotkanie zaliczył także nowy nabytek biało-zielonych, czyli Jakub Bartkowski. To po podaniu tego prawego obrońcy bramkę w 26 minucie zdobył Kacper Sezonienko. Jeszcze przed przerwą na listę strzelców wpisał się także 17-letni Krystian Okoniewski, który po pół godzinie zmienił Flavio Paixao.

Mecz kontrolny dubletem podkreślił Łukasz Zwoliński, który na boisku we Władysławowie zameldował się w 59 minucie. Sparing z Cartusią zakończył krótkie zgrupowanie Lechii w OPO Cetniewo. W niedzielę, 8 stycznia biało-zieloni wyjadą do Warszawy, skąd wylecą do tureckiego Side, aby szlifować formę w korzystniejszym klimacie. Tam obóz mają zaplanowany od 9 do 20 stycznia i w jego trakcie rozegrają trzy sparingi. Rywalami piłkarzy Kaczmarka będą rumuński Petrolul Ploiești (środa, 11 stycznia), serbska Crvena Zvezda Belgrad (niedziela, 15 stycznia) oraz czeski FC Hradec Králové (czwartek, 19 stycznia).