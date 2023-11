Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 10.11.2023 r. Lechia chce przepłynąć Wisłę. Grabowski: Mecz w Krakowie odcinamy grubą kreską

- Każdy dobry mecz i zwycięstwo pozytywnie wpływają na drużynę. Widać to na każdym treningu. Jesteśmy zbudowani wynikiem. Ostatni mecz dał nam radość z powodu wyniku o bardzo dobrej gry. Patrzymy w przyszłość i chcemy wygrać kolejne spotkanie. Apeluję do wszystkich kibiców, do wszystkich ludzi, którzy jak najlepiej życzą Lechii, aby w piątek przyszli na mecz i na żywo wspierali nas z trybun – powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.

Jak wygląda sytuacja kadrowa Lechii przed meczem z Wisłą? Za kartki pauzować będzie Jan Biegański, ale on ostatnio nie był zawodnikiem podstawowego składu. Na problemy zdrowotne narzekał Tomas Bobcek, ale słowacki napastnik raczej będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Wiele wskazuje na to, że nie będzie żadnych zmian w podstawowym składzie. Dominika Piłę mógłby zastąpić na prawej obronie Dawid Bugaj, ale wiele wskazuje na to, że to jednak Piła utrzyma miejsce w podstawowej "11". Dobrą wiadomością jest powrót do zdrowia po kontuzji Filipa Koperskiego, który ma już usiąść w piątek na ławce rezerwowych.