Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 10.11.2023 r. W jakim składzie zagrają Biało-Zieloni? Dominik Piła czy Dawid Bugaj? Wraca zdolny młodzieżowiec!

Przed piłkarzami Lechii Gdańsk kolejny ważny mecz o punkty w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Do Gdańska przyjedzie Wisła Kraków i spotkanie zapowiada się pasjonująco.

- Apeluję do wszystkich kibiców, do wszystkich ludzi, którzy jak najlepiej życzą Lechii, aby w piątek przyszli na mecz i na żywo wspierali nas z trybun - powiedział Szymon Grabowski, trener Biało-Zielonych.

Jak wygląda sytuacja kadrowa Lechii przed meczem z Wisłą? Za kartki pauzować będzie Jan Biegański, ale on ostatnio nie był zawodnikiem podstawowego składu. Na problemy zdrowotne narzekał Tomas Bobcek, ale słowacki napastnik raczej w piątek będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

Wiele wskazuje na to, że nie będzie żadnych zmian w podstawowym składzie. Dominika Piłę mógłby zastąpić na prawej obronie Dawid Bugaj, ale wiele wskazuje na to, że to jednak Piła utrzyma miejsce w podstawowej "11". Dobrą wiadomością jest powrót do zdrowia po kontuzji Filipa Koperskiego, który ma już usiąść w piątek na ławce rezerwowych.