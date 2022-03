Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 5.03.2022 r. Biało-zieloni chcą pokazać jakość, siłę i determinację. Lechia faworytem meczu z "Białą Gwiazdą"

Biało-zieloni marzą o sukcesie w tym sezonie, ale wygrywanie u siebie i przegrywanie na wyjazdach na pewno nie pozwoli go osiągnąć.

- W piłce przyjęło się, żeby wygrywać u siebie, a chociaż remisować na wyjeździe. To dałoby w dwóch meczach cztery punkty. Tegoroczne mecze wyjazdowe na pewno nie były satysfakcjonujące. Bez dwóch zdań musimy poprawić naszą dyspozycję w meczach rozgrywanych na boiskach rywali – przyznaje Tomasz Kaczmarek, trener Lechii.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Wisła Kraków NA ŻYWO

Nie tylko nad tym biało-zieloni muszą pracować. Problem pojawił się także w ofensywie. Piłkarze Lechii strzelają bramki po stałych fragmentach, a brakuje goli zdobywanych z wypracowanych akcji. Stałe fragmenty są bardzo istotne w dzisiejszym futbolu, ale nie da się opierać wyłącznie na nich.

- Rzeczywiście w ostatnich meczach nie strzelaliśmy bramek z gry i nad pracujemy – zapewnia szkoleniowiec biało-zielonych. - Nie robiłbym jednak z tego wielkiego tematu, bowiem jesteśmy drużyną, która jest w czołówce ligi, jeśli chodzi o bramki strzelane właśnie z gry. Musimy na pewno poprawić naszą dynamikę, grę przez środek i skrzydłami, tak żeby przeprowadzać akcje z boku z przekonaniem i większą liczbą zawodników wchodzić w pole karne rywala. Patrząc na nasze mecze wyjazdowe, to w ofensywie na pewno brakuje nam siły przebicia. To jest do poprawienia i jestem przekonany, że już w kolejnych meczach będziemy w ofensywie znacznie bardziej niebezpieczni. W ostatnich meczach sami utrudnialiśmy sobie życie, bo nasze straty były zbyt proste i całkowicie zmieniały obraz spotkań. Za mało jest w nas przekonania, agresji i energii, bo w trudnych momentach więcej oczekuję od zespołu, a zwłaszcza od najbardziej doświadczonych zawodników. To ważne, żeby się rozpędzić, zagrać piłkę z większym przekonaniem i umieć się podnieść po stracie bramki.