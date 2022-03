Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 5.03.2022 r. Biało-zieloni zawiedli i podarowali punkt Wiśle. Kaczmarek: Jestem zły, graliśmy słabo

Wisła gra fatalnie w tym roku i w efekcie wylądowała w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. Do tego przegrała – po rzutach karnych – z trzecioligową Olimpią Grudziądz w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. I tak rozbita „Biała Gwiazda” przyjechała do Gdańska. Lechia ma wysokie aspiracje, u siebie regularnie punktuje, więc faworyt tego meczu był tylko jeden.

W pierwszej połowie wszystko układało się po myśli trenera Tomasza Kaczmarka i jego podopiecznych. Biało-zieloni od początku ruszyli do zdecydowanych ataków i mili mecz pod pełną kontrolą. Problem był jednak ten sam, co w poprzednich spotkaniach, czyli z kreowaniem sytuacji bramkowych. Aktywny był Jakub Kałuziński, ale jak znalazł się w czystej sytuacji po zagraniu Rafała Pietrzaka, to strzelił w bramkarza rywali. W 36 minucie szczęście uśmiechnęło się do Lechii. Po zagraniu Mario Malocy piłka odbiła się od Zdenka Ondraska i trafiła pod nogi Łukasza Zwolińskiego. Po jego strzale piłka leciała w kierunku bramki i choć przed linią wślizgiem trafił ją Michal Frydrych, to gol został zaliczony „Zwolakowi”. Łukasz wreszcie się przełamał i wpisał na listę strzelców. To pierwszy gol Zwolińskiego od trafienia w przegranym meczu z Pogonią w Szczecinie, a to oznacza, że na ligowego gola czekał ponad trzy miesiące. To również pierwszy gol w tym roku zdobyty przez napastnika biało-zielonych.