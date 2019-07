Lechia Gdańsk - Wisła Kraków. Znajdź się na zdjęciach! [galeria]

Lechia - Broendby. Znajdź się na zdjęciach

Lechia Gdańsk wygrała z Broendby IF 2:1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie oglądało nieco ponad 25 tysięcy kibiców. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Lechii Gdańsk z Broendby IF. Zapraszamy do oglądania.