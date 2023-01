Lechia Gdańsk - Wisła Płock 29.01.2023 r. Lechia zacznie od zwycięstwa? Marcin Kaczmarek: Zawodnicy zdają sobie sprawę o co jest gra

- Drużyna dostała jasną informację. Lechia ma się utrzymać w Ekstraklasie. Zespół jest świadomy celu, a wiadomo, że będzie presja i wysiłek psychiczny. Optymalnie byłoby robić jednocześnie podwaliny pod przyszłość, żeby szybko wrócić do TOP 5. Jak przychodziłem do Lechii w roli asystenta trenera to sytuacja była trudniejsza. Teraz drużyna jest przygotowana. Wtedy przejmowaliśmy zespół w trakcie sezonu, przegraliśmy trzy mecze z rzędu i to była praca na żywym organizmie – tłumaczy Łukasz Smolarow, dyrektor sportowy Lechii.

- Mam przekonanie, że większość zawodników zdaje sobie sprawę, w jakim punkcie jest Lechia i o co toczy się gra. To jest kluczowe. W okresie przygotowawczym wykonaliśmy założenia i zagraliśmy sparingi z mocnymi rywalami, a o to nam chodziło. Mamy doświadczonych piłkarzy, którzy przeżyli wiele momentów w karierze, zdobywali tytuły, ale też byli tutaj, kiedy drużyna broniła się przed spadkiem. Jak ktoś ma sobie poradzić, to ta grupa z całą pewnością powinna. Mam nadzieję, że zespół będzie się budował przez dobre wyniki, które często tworzą klimat w zespole. Będą momenty trudne i różne, ale wierzę, że drużyna wytrzyma presję. Cieszę się, że pion sportowy się rozbudował, że jest wsparcie od osób przygotowanych merytorycznie. To ważne, żeby dzielić się spostrzeżeniami, wymieniać poglądy, a my to robimy – zapewnia szkoleniowiec biało-zielonych.