Lechia Gdańsk - Wisła Płock NA ŻYWO 17.02.2024 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja, składy drużyn

Lechia Gdańsk - Wisła Płock 0:0

Lechia Gdańsk - Wisła Płock, Fortuna 1. Liga, 17.02.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

A gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk - Wisła Płock w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go Sport.

Transmisję z meczu Lechia Gdańsk - Wisła Płock przeprowadzi Polsat Box Go Sport. Początek spotkania w sobotę (17.02.2024 r.) o godz. 20:00.

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Lechia Gdańsk - Wisła Płock, Fortuna 1. Liga, 17.02.2024: Lechia chce gonić lidera

Lechia Gdańsk zacznie rundę rewanżową od meczu u siebie z Wisłą Płock. Obie drużyny chcą awansować do PKO Ekstraklasy, więc dla Biało-Zielonych to domowe zwycięstwo miałoby z pewnością podwójną wartość.

Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego dobrze prezentowali się w Turcji w meczach sparingowych. Niezłe momenty mieli zawodnicy, którzy jesienią nie błyszczeli, a to daje nadzieję na wartość dodaną do składu. W tym meczu Lechia będzie walczyć o zwycięstwo w osłabieniu, bo za kartki pauzować musi Rifet Kapić, a do gry jeszcze nie będzie gotowy Luis Fernandez.

