Lechia Gdańsk wjedzie toyotą do ekstraklasy? W środę prezentacja drużyny Biało-Zielonych w Forum Gdańsk. Nie zabraknie atrakcji

Spotkanie kibiców z piłkarzami i trenerami Lechii odbędzie się w galerii handlowej Forum Gdańsk na mostku nad Kanałem Raduni na poziomie 0. Tam właśnie pojawi się Biało-Zielona scena. Zaprezentowani zostaną wszyscy piłkarze i trenerzy, a do fanów przemówią Szymon Grabowski oraz kapitan zespołu, Luis Fernandez. Będzie okazja do tego, aby pozbierać autografy i porobić sobie zdjęcia z zawodnikami.

- Cieszymy się, że do naszej drużyny dołącza salon samochodów premium – Toyota Carter. Toyota i Lexus to prestiż, co idealnie pasuje do naszej strategii handlowej i poziomu marek, które chcemy kojarzyć z klubem – powiedział Paolo Urfer, prezes Lechii.

Samochody marek Toyota i Lexus będą do dyspozycji zawodników, sztabu szkoleniowego i pracowników Lechii przez cały okres trwania umowy.

- Pomysł naszego partnerstwa narodził się na bursztynowym stadionie. Lechia, ze swoją historią, sięgającą 1945 roku, to dla nas jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko Gdańska, ale całego Trójmiasta. Od lat wspieramy inicjatywy społeczne i kulturalne – m.in. międzynarodowy Festiwal Jazz Jantar, czy po raz pierwszy w tym roku Faktorię Kultury i Scenę Letnią Teatru Wybrzeże. Ponieważ wierzymy w młody zespół Biało-Zielonych, teraz również przyszedł czas na sport – powiedział Arkadiusz Lelukiewicz, dyrektor handlowy Toyota Carter.