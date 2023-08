Lechia Gdańsk wpuści więcej kibiców na mecz ze Zniczem Pruszków. 12 tysięcy fanów może zasiąć w niedzielę na Polsacie Plus Arenie Gdańsk

Lechia Gdańsk zajmuje ósme miejsce w tabeli Fortuny 1. Ligi, ale cały czas wzmacnia skład, a prezes Paolo Urfer niezmiennie deklaruje grę o awans do PKO Ekstraklasy. W niedzielę (godz. 12.40) na mecz ligowy do Gdańska przyjdzie Znicz Pruszków. Beniaminek zaskakuje od początku sezonu, wygrał dwa mecze i jeden zremisował, a klasyfikowany jest na trzeciej pozycji. Władze Lechii liczą na to, że niedzielny mecz tych drużyn będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Działacze klubu z Gdańska postanowili wyciągnąć wnioski z inauguracji sezonu przed własną publicznością z Motorem Lublin. Wówczas zgłosili imprezę masową na osiem tysięcy widzów, a chętnych było około dziesięciu tysięcy. Kibice przyjeżdżający na stadion dowiadywali się jednak, że wszystkie bilety zostały sprzedane i już na obiekt nie wejdą. Na niedzielne spotkanie ze Zniczem będzie mogło wejść na stadion do 12 tysięcy widzów, bo takie zgłoszenie zostało wystosowane przez klub z Gdańska. To oznacza, że tym razem wszyscy chętni powinni kupić bilety, choć oczywiście lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili tylko warto zrobić to szybciej.