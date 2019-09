Lechia Gdańsk wreszcie zwycięska u siebie! Sławomir Peszko z golem w trzecim kolejnym meczu [zdjęcia]

Biało-zieloni przed przerwą na kadrę wygrali na boisku mistrza Polski i wyraźnie pozbierali się po odpadnięciu z Ligi Europy. Lech z kolei dobrze wszedł w sezon i miał apetyt na kolejne zwycięstwo. Zresztą drużyna z Poznania w tym sezonie do meczu w Gdańsku nie przegrała na wyjeździe, a Lechia walczyła o pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością.

Pierwsza połowa spotkania to była naprawdę dobra gra Lechii, która została przypieczętowana golem. W 23 minucie piłkę w pole karne dośrodkował Filip Mladenović, tam przytomnie odegrał ją Artur Sobiech, a Sławomir Peszko głową wpakował piłkę do siatki. To kolejny bardzo udany mecz „Peszkina”, który strzelił gola w trzecim kolejnym meczu ligowym. Biało-zieloni na tym nie poprzestali, a ponownie wszystko zaczęło się od dośrodkowania Mladenovicia, a szczęśliwie w polu karnym po rzucie rożnym pozostał Michał Nalepa i jak rasowy snajper zakończył tę akcję. Dwie bramki przewagi gdańskiego zespołu, a mogło być zdecydowanie lepiej. Dwie okazje miał Żarko Udovicić, ale ich nie wykorzystał, a podopieczni trenera Piotra Stokowca mogli spokojnie już przed przerwą rozstrzygnąć losy tego spotkania. Tymczasem w ostatniej akcji pierwszej połowy dośrodkował Joao Amaral, a Christian Gytkjaer strzałem głową przelobował bezradnego Dusana Kuciaka. Ten gol zwiastował jednak emocje w drugiej części spotkania.