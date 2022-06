Lechia Gdańsk wygrała sparing z Radomiakiem. Gole Flavio Paixao i Bassekou Diabate

Najważniejszym wydarzeniem sparingu Lechii był powrót do gry Michała Nalepy. Defensywa biało-zielonych nie wyglądała najlepiej bez swojego lidera na tej pozycji. Nalepa doznał kontuzji w końcówce meczu z Pogonią Szczecin w przedostatniej kolejce poprzedniego sezonu, kiedy doznał zerwania więzadła strzałkowo-skokowego przedniego. Brzmiało to groźnie, ale sam piłkarz był nastawiony optymistycznie, a rokowania były takie, że przerwa powinna potrwać około sześciu tygodni.

- Będę gotowy na pierwszy mecz w europejskich pucharach – deklarował Nalepa.

Środkowy obrońca Lechii wiedział co mówi. Pojechał z drużyną na zgrupowanie do Cetniewa, po tygodniu wszedł do pełnego treningu, a w czwartkowym sparingu z Radomiakiem pojawił się w podstawowym składzie. Zagrał wprawdzie 45 minut, ale widać, że będzie gotowy do gry w meczu z Akademiją Pandev (7 lipca) w pierwszym meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.

Tradycyjnie już Lechia w sparingu grała system 4x30 minut. W pierwszej kwarcie lepiej prezentowali się goście z Radomia. Nie potrafili jednak zaskoczyć dobrze broniącego Dusana Kuciaka. Podobnie zaczęła się druga część spotkania. Po kwadransie na boisku pojawili się Jakub Kałuziński oraz Kacper Sezonienko, a ich wejście zdecydowanie ożywiło grę biało-zielonych.