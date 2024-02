Lechia Gdańsk wygrała trzeci mecz z rzędu, a tym razem pokonała Valmierę FC. Gole Łukasza Zjawińskiego i Kacpra Sezonienki

Lechia Gdańsk pokonała łotewską Valmierę FC w sparingowym meczu, który został rozegrany w Turcji. Biało-Zieloni podczas okresu przygotowawczego przegrali dwa mecze i trzy wygrali. Zwłaszcza ostatnie spotkania są dobre w wykonaniu zespołu z Gdańska. Przed Lechią jeszcze sparing z Zorią Ługańsk i za dwa tygodnie inauguracja rundy wiosennej w Fortunie 1. Lidze.

Gra Lechii wygląda coraz lepiej w kolejnych meczach sparingowych podczas zgrupowania w Turcji. To dobry dowód na to, że drużyna solidnie pracuje w okresie zimowym i w rundzie wiosennej – zgodnie z oczekiwaniami – będzie walczyć o awans do PKO Ekstraklasy.

Kolejnym rywalem Biało-Zielonych była Valmiera FC. To mistrz Łotwy z 2022 roku i czwarta drużyna poprzedniego sezonu. To właśnie z tego łotewskiego klubu do gdańskiej drużyny trafili Iwan Żelizko, Rifet Kapić oraz Camilo Mena, który – podobnie jak Elias Olsson – w tej grze kontrolnej nie wystąpił.

Biało-Zieloni rozegrali naprawdę dobrą pierwszą połowę spotkania. Niestety, nie dograł jej Tomasz Neugebauer, który już w 27 minucie musiał opuścić boisko z powodu bólu w prawej nodze i zastąpił go Rifet Kapić. Lechia w tej części gry zdobyła dwa gole i na uwagę zasługuje na pewno to, w jaki sposób je strzeliła. To były bardzo ładne i składne akcje, z zagraniami z pierwszej piłki. Pierwszy gol to akcja Kacpra Sezonienki, który tak dograł piłkę, że Łukasz Zjawiński skierował ją już do pustej bramki. Sześć minut później kolejną akcję zaczął Maksym Chłań, a Louis D’Arrigo wyłożył futbolówkę Sezonience, że młodemu zawodnikowi Lechii nie pozostało nic innego, jak skierować ją do siatki. Piłkarz z Australii zaliczył zatem asystę i trzeba przyznać, że w Turcji dostaje sporo szans, aby pokazać się na boisku i prezentuje się lepiej niż to było jesienią. D’Arrigo może być zatem dla tej drużyny także wartością dodaną i ma duże szanse na to, aby pierwszy mecz ligowy z Wisłą Płock – pod nieobecność wracającego po kontuzji Luisa Fernandeza i pauzującego za kartki Rifeta Kapicia – zacząć w podstawowym składzie.

Druga połowa meczu wyglądała już zupełnie inaczej. To Valmiera była w ofensywie, a Biało-Zieloni głównie bronili dostępu do własnej bramki. Trudno sobie przypomnieć akcję Lechii z tej części gry, która mogłaby być zagrożeniem dla bramki łotewskiego zespołu. Trzeba przyznać, że gdańszczanie bronili się dość dobrze, a w ważnym momencie skuteczną interwencją popisał się Andrei Chindris. Gracze Valmiery mieli idealną sytuację bramkową, ale świetnie obronił Bohdan Sarnawski. W końcówce nie popisał się Iwan Żelizko, bowiem tak źle podawał piłkę do Antoniego Mikułki, że został autorem gola samobójczego. Dla Lechii to trzeci z rzędu wygrany sparing. Do rozegrania w Turcji została jeszcze jedna gra kontrolna, a gdańszczanie zagrają w czwartek (8 lutego) z ukraińską Zorią Ługańsk.

CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądają partnerki piłkarzy Lechii! One oczarowały zawodników. Zobaczcie zdjęcia Lechia Gdańsk – Valmiera FC 2:1 (2:0) Bramki: 1:0 Łukasz Zjawiński (32), 2:0 Kacper Sezonienko (38), 2:1 Iwan Żelizko (88-samobójcza) Lechia: Sarnawski (64 Mikułko) – Brzęk (72 Bugaj), Koperski, Chindris, Piła – Żelizko – Sezonienko, D’Arrigo, Neugebauer (27 Kapić), Chłań (70 Sypek) – Zjawiński (64 Bobcek – 84 Borkowski)

