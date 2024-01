Lechia Gdańsk wygrała w Turcji z zespołem Neftchi Fergana. Szymon Grabowski: Efektowny gol Dawida Bugaja i cieszył się niczym Eric Cantona

Dla zespołu z Gdańska to był trzeci mecz kontrolny tej zimy. Jeszcze na stadionie przy ul. Traugutta była porażka z Chojniczanką Chojnice 2:3, a już w Turcji z Dritą Gnjilane 1:2. Pierwsze zwycięstwo zespół odniósł nad piątą drużyną z ligi Uzbekistanu.

- Rywal był egzotyczny, ale bardzo dobrze przygotowany technicznie i motorycznie – mówił nam po meczu Szymon Grabowski, trener Lechii. - Drużyna przeciwna była wybiegana i chciała nam dorównać. Mimo porannego intensywnego treningu od 70 minuty mieliśmy wyraźną przewagę pod względem fizycznym. To cieszy. Cieszy cała postawa zespołu i intensywność w grze ofensywnej. Fajnie, że wróciliśmy do naszego stylu po stracie piłki, szybko potrafiliśmy się odbudować, a nasze skoki pressingowe były na bardzo dobrym poziomie. Zwycięstwo także cieszy, bo to ważne jeśli chodzi o aspekt mentalny i możemy wygrywać w dobrym stylu.