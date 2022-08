Lechia Gdańsk wygrała z Widzewem w Łodzi i zaczęła nową podróż do Europy. Łukasz Zwoliński: Nie powiedziałem żegnaj tylko do zobaczenia

Lechia miała o tyle utrudnione zadanie, że musiała sobie radzić bez trzech podstawowych piłkarzy. W składzie zabrakło bowiem Dusana Kuciaka, Ilkaya Durmusa i Marco Terrazzino.

- Nie jestem w stanie określić terminu powrotu Dusana. Słyszałem o dwóch, czterech i sześciu tygodniach. Pierwsza prognoza, to tak jak z pogodą. W Łodzi też miało cały dzień padać. Mam nadzieję, że Dusan wróci w ciągu trzech, czterech tygodni. Ważne, żeby to pęknięcie się zagoiło. Ilkay i Marco po czwartkowym meczu mają lekkie kontuzje, które nie pozwoliły im wrócić do dyspozycji meczowej. Jestem przekonany, że w sobotę będą już gotowi do gry – zapowiedział Tomasz Kaczmarek, trener zespołu z Gdańska.

Kuciaka zastąpił Michał Buchalik i to on kapitalnymi interwencjami w 90 minucie uratował drużynie cenne trzy punkty w Łodzi.