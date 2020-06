Lechia Gdańsk wygrywa z Jagiellonią Białystok i jest blisko podium! 28.06.2020 r. Kapitany mecz Łukasza Zwolińskiego [zdjęcia]

CZYTAJ TAKŻE: Piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk ZDJĘCIA

Piłkarze Jagiellonii włożyli w pierwszą połowę bardzo dużo sił i to się odbiło na grze gospodarzy. Tymczasem w Lechii od początku drugiej połowy na boisku pojawili się Zwoliński i Saief, a później Conrado. To były znakomite ruchy. Już w 47 minucie biało-zieloni przeprowadzili fantastyczną akcję. Po zagraniu Flavio Paixao w pole karne Ze Gomes, a kapitalnym strzałem z pierwszej piłki popisał się Zwoliński. Widać jak wiele tej drużynie daje na boisku Saief. To piłkarz z ogromnym doświadczeniem, ograniem, umiejętnościami, do tego wiele widzi na boisku i robi różnicę. Po stracie gola Jagiellonia mocniej przycisnęła, ale defensywa biało-zielonych wyszła z opresji. Później to już piłkarze Lechii kontrolowali wydarzenia na boisku i dążyli do wygrania tego spotkania. W kolejnych akcjach biało-zielonych w głównej roli występował Zwoliński. Najpierw nie trafił w bramkę w znakomitej sytuacji, a chwilę później świetnym strzałem trafił do siatki, ale z minimalnego spalonego i ta bramka nie została uznana. Lechia się nie zatrzymywała i w 74 minucie bardzo dobrym podaniem popisał się Tomasz Makowski, a Zwoliński wykorzystał sytuację sam na sam Damianem Węglarzem. Zwoliński strzelił już siedem goli w tym sezonie, choć w Lechii gra dopiero od lutego. Jeśli utrzyma taką formę to w przyszłym sezonie będzie kandydatem do tytułu króla strzelców ekstraklasy.