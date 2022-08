Lechia Gdańsk wypożyczyła Joela Abu Hannę z Legii Warszawa. Następny podpisze kontrakt Joeri de Kamps?

Lechia Gdańsk sięga po doświadczonego holenderskiego pomocnika ze Slovana Bratysława. Czy Joeri de Kamps uporządkuje grę biało-zielonych? Nowym piłkarzem Lechii został Joel Abu Hanna.

Zarząd gdańskiego klubu, ale też trener Tomasz Kaczmarek mówią o konieczności wzmocnienia zespołu. Paweł Żelem, prezes Lechii, zapewnił że do końca okna transferowego – czyli do 31 sierpnia – w klubie pojawi się dwóch bądź trzech nowych piłkarzy. CZYTAJ TAKŻE: Poznajcie partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk! One oczarowały zawodników GALERIA - Chcemy dokonać trzech transferów, a z dwoma zawodnikami jesteśmy na ostatniej prostej. Nie chcemy czekać do ostatniego dnia, może uda się sfinalizować je do weekendu – mówi Żelem. - Mogę zdradzić, że chodzi o uniwersalnego obrońcę, który może grać na dwóch pozycjach, defensywnego pomocnika i ofensywnego pomocnika grającego na skrzydle. Widzimy potrzebę wzmocnień i dwa, trzy ruchy zrobimy. To będą zawodnicy gotowi do tego, aby z marszu wejść i pomóc, a nie do odbudowania. Mamy określony budżet na te transfery i chcemy się w nim zamknąć. Chcemy być wiarygodni i pilnujemy ram transferowych, a dzięki temu nie ma już dziś tematu zaległości wobec piłkarzy.

CZYTAJ TAKŻE: Agnieszka Syczewska dla "DB": Widzę brak zrozumienia i komunikacji. Krytyka ma uczyć ROZMOWA Piłkarze Lechii ma zostać Joeri de Kamps, który w Gdańsku przeszedł już testy medyczne. To 30-letn piłkarz grający jako defensywny pomocnik, wyceniany przez portal Transfermarkt na 475 tysięcy euro. Od stycznia 2016 reprezentował barwy Slovana Bratysława, w którym był też kapitanem zespołu. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Sparcie Rotterdam. W barwach zespołu z Bratysławy grał w kwalifikacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy, występował też w fazie grupowej w Lidze Europy. Ze Slovanem sięgnął trzykrotnie po mistrzostwo Słowacji i Puchar Słowacji. Jaki jest bilans de Kampsa? W Slovanie rozegrał w sumie 191 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował dziewięć asyst, w zespole NAC Breda miał 41 występów (jeden gol i cztery asysty), w Sparcie Rotterdam 14 meczów (jeden gol) oraz w Heerenveen 13 meczów.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia znowu rozczarowała. Porażka ze słabą Miedzią, grającą godzinę w osłabieniu Tymczasem nowym piłkarzem Lechii został Joel Abu Hanna, który został wypożyczony z Legii Warszawa do końca sezonu. Będzie grać z numerem 97 na koszulce. 24-letni stoper po występach w młodzieżowych zespołach Bayeru Leverkusem pełnię swoich umiejętności pokazał po przejściu w 2019 roku do ukraińskiej drużyny Zorii Ługańsk. W barwach tego zespołu występował przez dwa pełne sezony i spisywał się bardzo dobrze. Łącznie w ukraińskiej Premier Lidze rozegrał 55 meczów, w których strzelił jednego gola i dołożył jedną asystę. Wystąpił także w pięciu meczach Ligi Europy, grając między innymi przeciwko Sportingowi Bradze czy Leicester City. Grając w Legii Warszawa nabawił się kontuzji łąkotki lewego kolana, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. W poprzednim sezonie rozegrał dziewięć meczów.

- Bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować wypożyczenie Joela. Znam go jako zawodnika od wielu lat, współpracowałem z nim jeszcze będąc w Niemczech. Jego rozwój w ostatnich trzech latach, przede wszystkim w Zorii Ługańsk, był imponujący. To zawodnik, który może zagrać spokojnie na trzech pozycjach. Ma bardzo dobrą lewą nogę i wyprowadzenie piłki. Jest to piłkarz, który pomoże nam odnieść w tym sezonie sukces - powiedział Tomasz Kaczmarek, trener Lechii.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!