Lechia Gdańsk wypunktowana przez benieminka na koniec roku. Smutne pożegnanie biało-zielonych [zdjęcia]

Lechia w tym roku sięgnęła po Puchar Polski, brązowy medal mistrzostw Polski, Superpuchar Polski, ale drugie półrocze wypadło blado w wykonaniu biało-zielonych. Miejsce w środku stawki, z takim potencjałem, to wynik zdecydowanie rozczarowujący. Trener Piotr Stokowiec bardzo często powtarzał o konieczności zmian kadrowych w zimowym okresie transferowym i końcówka sezonu pokazuje, że to jest konieczne. Dwa ostatnie mecze to zero punktów, zero strzelonych goli i sześć straconych. I to z zespołami niżej notowanymi. Przegrana u siebie z Rakowem, który w dodatku przyjechał mocno osłabiony, a nie ma tak bogatej ławki rezerwowych jak gdańszczanie, to po prostu wstyd i kompromitacja.