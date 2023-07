Lechia Gdańsk wzięła Jakuba Sypka i szykuje kolejne wzmocnienia. Teraz mają dojść młodzi zawodnicy. Wciąż jednak brakuje środkowych obrońców

Bugaj ma zostać wypożyczony do Lechii z włoskiego SPAL. Kilka tygodni temu grał w reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy do lat 19 na Malcie. Lubi grać ofensywnie i stąd notuje asysty przy bramkach dla swojego zespołu.

Z kolei Błażej Łukaszewski z portalu Meczyki informował, że do biało-zielonych dołączy Jakub Sypek. To ofensywny pomocnik Widzewa Łódź. W poprzednim sezonie zagrał w 16 meczach wchodząc głównie z ławki rezerwowych, ale i tak zdołał strzelić jednego gola i dołożyć asystę. I te doniesienia stały się faktem. Sypek, po przejściu testów medycznych, został wypożyczony na rok z opcją pierwokupu.

- Widzew Łódź zaakceptował naszą propozycję wypożyczenia swojego gracza – Jakuba Sypka, 22-letniego ofensywnego pomocnika z Nysy – na jeden sezon, za co jesteśmy łódzkiemu klubowi bardzo wdzięczni. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zawodnikom Lechii oraz trenerowi Grabowskiemu znakomitego pierwszego meczu sezonu. Zagraliśmy go w jednym z najmłodszych składów w historii 1. Ligi i mimo to zdołaliśmy zdobyć kilka wspaniałych goli autorstwa środkowego pomocnika Jana Biegańskiego oraz naszego rozgrywającego Luisa Fernandeza. Ale oczywiście na pochwały zasłużyła cała drużyna. Podczas drugiego meczu – na naszym wspaniałym stadionie – nasza młoda drużyna postara się ponownie zagrać tak znakomicie, jednak kibice muszą mieć świadomość, że Lechia jest drużyną przechodzącą rekonstrukcję. Powrót na szczyt potrwa i wymagać będzie dużo pracy. Wierzymy, że ofensywna gra Jakuba Sypka da nam więcej okazji do zdobywania goli i bardzo cieszymy się, że zdecydował się on dołączyć do naszej drużyny - powiedział dla oficjalnego serwisu klubowego Paolo Urfer, prezes Lechii.