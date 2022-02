Lechia Gdańsk wzmacnia defensywę. Szwedzki środkowy obrońca Henrik Castegren ma dołączyć do zespołu biało-zielonych

25-letni Castegren ostatnio występował w szwedzki klubie IFN Norrkoeping, ale od początku roku jest wolnym zawodnikiem. Szwedzi chcieli przedłużyć umowę z piłkarzem, ale on nie zdecydował się na podpisanie nowej umowy.

CZYTAJ TAKŻE: Poznajcie zachwycające partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk! GALERIA

Na pozycji środkowego obrońcy trener Tomasz Kaczmarek ma dyspozycji Michała Nalepę, Mario Malocę i Kristersa Tobersa. Po odejściu Bartosza Kopacza pole manewru się zawęziło, a biorą pod uwagę kontuje bądź kartki, nie może dziwić, że w gdańskim klubie trwały poszukiwania piłkarza do zwiększenia rywalizacji. Padło na szwedzkiego obrońcę, którym interesowała się m.in. Austria Wiedeń, ale wszystko wskazuje na to, że jednak zagra w Gdańsku.

Kim jest Henrik Castegren? To piłkarz, który do tej pory grał wyłącznie w lidze szwedzkiej. W barwach IFK Norrkoeping rozegrał w sumie 94 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. W minionym sezonie, bowiem w Szwecji gra się systemem wiosna-jesień, rozegrał 27 meczów i był podstawowym zawodnikiem swojego zespołu. Sporadycznie zdarzało mu się zagrać jako defensywny pomocnik bądź prawy obrońca, ale to środek defensywy jest zdecydowanie nominalną pozycją dla tego piłkarza. Portal Transfermarkt ocenia wartość Castegrena na 900 tysięcy euro.