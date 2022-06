Lechia Gdańsk zaczyna zgrupowanie i zagra trzy sparingi przed sezonem. Kto będzie rywalem w kwalifikacjach Ligi Konferencji?

W pierwszych zajęciach po rozpoczęciu przygotowań w Gdańsku jeszcze nie brali udziału wszyscy piłkarze. Na obóz drużyna udała się już niemal w pełnym składzie. Do zespołu dołączyli już Filip Koperski, Jakub Kałuziński, Jan Biegański, Kacper Sezonienko czy Dominik Piła. Dopiero za tydzień dojedzie Kristers Tobers, który w barwach reprezentacji Łotwy gra w Lidze Narodów. Na zgrupowanie pojechał także Michał Nalepa, który wraca do zdrowia po kontuzji. Przez pierwszy tydzień ma trenować indywidualnie, a potem dołączy do reszty drużyny. Sam zawodnik jest przekonany, że będzie gotowy do gry już w pierwszym meczu eliminacyjnym Ligi Konferencji (7 lipca). W kadrze znalazł się także Łukasz Zjawiński, który wiosną grał na wypożyczeniu w Sandecji Nowy Sącz, a teraz dostanie szansę, aby powalczyć o miejsce w kadrze gdańskiego zespołu.

