Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 6.11.2021 r. Marco Terrazzino zatańczył z "Miedziowymi"! Lechia liderem PKO Ekstraklasy

W pierwszej połowie kibice Lechii mogli przecierać oczy ze zdumienia. W piłkę grała tylko jedna drużyna i nie byli to podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka. Zagłębie nie zamierzało czekać na to, co robią gdańszczanie, tylko od razu grali zdecydowanie, ofensywnie i wzięli sprawy w swoje ręce. Biało-zieloni, niestety, byli tylko statystami na boisku i pozwalali rywalom na bardzo dużo. Można mówić, że Ilkay Durmus sprokurował rzut karny, Jarosław Kubicki notował wiele strat i nie potrafił uporządkować gry w środku pola, a zawodnicy ofensywni nie kreowali sytuacji bramkowych, ale fakty są takie, że to cała drużyna zagrała beznadziejnie. Może z wyjątkiem Dusana Kuciaka, który nie miał samych udanych interwencji, ale to jego znakomita obrona strzału Filipa Starzyńskiego uratowała zespół przed utratą drugiego gola.