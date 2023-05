Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin. Na Twitterze Arka wbiła "szpilkę" Lechii. Byliście na meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

"Po 15 latach kończy się nasza przygoda z Ekstraklasą. Wiemy, jak wiele złamanych serc jest teraz w naszym pięknym mieście. Zawiedliśmy Was. Wy nie zawiedliście nas nigdy. Przepraszamy! Wrócimy!" - można było przeczytać na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

Lechia po meczu zwróciła się do kibiców w mediach społecznościowych.

Lechia Gdańsk po 15 latach spada z PKO Ekstraklasy. Sytuacja była bardzo zła od dłuższego czasu, ale ciągle drużyna miała matematyczne szanse na utrzymanie. Gwóźdź do trumny wbili piłkarze Zagłębia…

I Lechia szybko doczekała się odpowiedzi z Gdyni.

„Nie ma za co” – odpisała Arka za pomocą swojego konta.

Lechia żegna się z ekstraklasą po 15 latach. Czy to oznacza derby w pierwszej lidze w przyszłym sezonie? Z tym trzeba poczekać. Po pierwsze – Arka wciąż jest w grze o awans do PKO Ekstraklasy. Po drugie – dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć i zapewnić ze stuprocentową pewnością, że Lechia przystąpi do rywalizacji w Fortunie I lidze.