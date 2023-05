Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin. Oceniamy biało-zielonych. Wielkie rozczarowanie i degradacja. David Badia: Jestem otwarty na współpracę

Wygrana z Zagłębiem miała dać Lechii oddech i przedłużyć choć małe nadzieje na to, że uda się pozostać w krajowej elicie. I chociaż biało-zieloni strzelili gola i nieźle grali w pierwszej połowie, to ostatecznie przegrali to spotkanie 1:3.

Lechia Gdańsk w pełni zasłużenie spada z PKO Ekstraklasy po fatalnym sezonie. Drużyna z Gdańska wygrała tylko siedem meczów, a dwa w tym roku. Co po przegranym meczu na stadionie Polsat Plus Arena…

- To trudny moment dla każdego z nas. Ciężko zebrać myśli po tym co się stało i cokolwiek powiedzieć. To nie jest czas na szukanie wymówek, a przeanalizowanie dlaczego wszystko tak się potoczyło i zakończyło. Znacie mnie i nie jestem człowiekiem, który się łatwo poddaje. Wziąłem na siebie odpowiedzialność i cały czas mam ważny kontrakt w Gdańsku. Jeśli klub dalej będzie wiązał ze mną przyszłość, to ja jestem otwarty na dalszą współpracę – zapewnił trener Badia.