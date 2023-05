Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin. W jakim składzie zagrają biało-zieloni? Wrócą do gry Dusan Kuciak i Mario Maloca?

Być może do podstawowego składu wskoczy już Ilkay Durmus. Skrzydłowy jest już zdrowy i nawet pojechał z drużyną na mecz do Częstochowy, ale całe spotkanie obejrzał z ławki rezerwowych. W spotkaniu z Zagłębiem drużyna biało-zielonych potrzebuje bezwzględnie kompletu punktów, więc piłkarz z jakością w grze ofensywnej na pewno bardzo przydałby się drużynie. Durmus z całą pewnością może pomóc Lechii w odniesieniu zwycięstwa. Można też spodziewać się powrotu do podstawowego składu Łukasza Zwolińskiego. Najlepszy strzelec zespołu tydzień temu zaczął od ławki rezerwowych i dopiero w drugiej połowie pojawił się na boisku.

Zwoliński się zaciął i od marcowego meczu z Miedzią Legnica nie może trafić do siatki, ale w tym momencie drużyna potrzebuje tego napastnika. Zwłaszcza że Flavio Paixao niemiłosiernie męczy się na boisku i nie wnosi absolutnie nic do gry zespołu. Czy do bramki wróci Dusan Kuciak? Zastępujący go Michał Buchalik w Częstochowie nie zachwycił i miał udział przy dwóch bramkach dla rywali. Słowak z kolei, przed zawieszeniem, był mocnym punktem zespołu i na mecz z Zagłębiem powinien wrócić do gry. Badia mówił o pewnych zmianach w składzie na sobotnie spotkanie w zespołem z Lubina. Czy zdecyduje się właśnie na takie ruchy? Tego nie można być pewnym, bo już wcześniej pokazał, że potrafi mocno zaskoczyć i stać go na takie decyzje kadrowe, które są raczej trudne do przewidzenia.