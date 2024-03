Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 15.03.2024 r. W jakim składzie zagrają Biało-Zieloni? Miłosz Kałahur zmieni Dawida Bugaja?

Dużych zmian w składzie Lechii Gdańsk na mecz z Zagłębiem Sosnowiec nie należy się spodziewać. Zapewne Dominik Piła wróci na prawą obronę, a na lewej stronie defensywy zagra Miłosz Kałahur. To by oznaczało stratę miejsce w składzie przez Dawida Bugaja.

- Jeśli chodzi o Luisa Fernandeza, to jesteśmy bliżej niż dalej. Powoli wchodzi do zajęć z drużyną. Pali się do gry, jest pozytywna energia. Cierpliwie poczekajmy, czy zagra w sparingu z Valmierą, czy w pierwszych kolejkach po przerwie. Na teraz nie ma szans, aby Conrado rozpatrywać w jakimkolwiek stopniu w tej rundzie. Nasi fizjoterapeuci skupiają się nad tym, aby go harmonijnie wprowadzać do przygotowań do nowego sezonu. Janek Biegański wygląda bardzo pozytywnie. Będziemy musieli tonować jego oczekiwania i bardzo mądrze wchodzić w obciążenia. Mam nadzieję, że Janek nam w tym sezonie jeszcze pomoże - powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.