Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec. Byliście na meczu? Znajdźcie siebie na zdjęciach. Szymon Grabowski: Zachęcam kibiców: wszyscy na Odrę!

- Nie słyszałem wypowiedzi trenera gości, że ich przytłoczył stadion. To jest łatwa wymówka. Ja bym się cieszył, że mogę grać na takim stadionie, nawet nie ze swoją publicznością. Nam się tutaj cudownie gra. Liczę na to, że kibiców będzie więcej i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda się zapełnić ten stadion. Kiedy ten stadion żyje, to jest coś niesamowitego i zazdroszczę zawodnikom, że mogą grać dla takiej publiczności. A ja stojąc przy linii też czuję się bardzo dobrze. I zachęcam kibiców: wszyscy na Odrę! - powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.

Lechia ponownie pokazała umiejętności strzeleckie. Nie tak dawno zdobyła cztery gole w spotkaniu z Resovią, a teraz powtórzyła to w meczu z Zagłębiem. A i tak można przyczepić się do skuteczności, bo tych goli dla Biało-Zielonych mogło być dwa razy tyle. Drużyna potrafi dochodzić do sytuacji bramkowych, ale zawodnicy muszą zachować więcej spokoju w polu karnym i wykorzystywać to okazje.